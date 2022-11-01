Seznam společností
GoBolt
GoBolt Platy

Platy ve společnosti GoBolt se pohybují od $29,804 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $132,184 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GoBolt. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $88.3K
Zákaznické služby
$29.8K
Datový analytik
$90.5K

Manažer softwarového inženýrství
$132K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti GoBolt je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $132,184. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GoBolt je $89,390.

