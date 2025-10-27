Seznam společností
GOAT
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Právní

  • Všechny platy Právní

GOAT Právní Platy

Průměrná celková kompenzace Právní in United States ve společnosti GOAT se pohybuje od $203K do $295K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GOAT. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměrná celková kompenzace

$233K - $265K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$203K$233K$265K$295K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Právní příspěvků v GOAT k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti GOAT podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Právní nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Právní ve společnosti GOAT in United States představuje roční celkovou odměnu $295,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GOAT pro pozici Právní in United States je $202,500.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro GOAT

Související společnosti

  • Truepill
  • Impossible Foods
  • Drizly
  • Total Wine & More
  • Daily Harvest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje