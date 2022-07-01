Seznam společností
Glowforge Platy

Platy ve společnosti Glowforge se pohybují od $161,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $447,225 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Glowforge. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Softwarový inženýr
Median $161K
Marketing
$192K
Strojní inženýr
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktový manažer
$447K
Projektový manažer
$169K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Glowforge je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $447,225. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Glowforge je $192,135.

Další zdroje