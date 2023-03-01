Seznam společností
Globus Medical
Globus Medical Platy

Platy ve společnosti Globus Medical se pohybují od $68,340 celkové roční kompenzace pro pozici Biomedicínský inženýr na dolním konci až po $203,010 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Globus Medical. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $110K
Biomedicínský inženýr
$68.3K
Strojní inženýr
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktový manažer
$179K
Projektový manažer
$166K
Technický programový manažer
$203K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Globus Medical je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $203,010. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Globus Medical je $144,851.

