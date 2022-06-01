Seznam společností
GLOBO
GLOBO Platy

Platy ve společnosti GLOBO se pohybují od $11,613 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $120,600 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GLOBO. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

Softwarový inženýr
Median $29.8K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
$99.5K
Produktový designér
$11.6K

Produktový manažer
$60.1K
Manažer softwarového inženýrství
$106K
Technický programový manažer
$121K
Časté dotazy

The highest paying role reported at GLOBO is Technický programový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GLOBO is $79,788.

