Seznam společností
Globant
Globant Platy

Platy ve společnosti Globant se pohybují od $11,235 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing in Argentina na dolním konci až po $298,500 pro pozici Obchodní rozvoj in Colombia na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Globant. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend softwarový inženýr

Datový inženýr

DevOps inženýr

Webový vývojář

Projektový manažer
Median $19.5K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $40.3K

Architekt řešení
Median $126K
Technický programový manažer
Median $190K
Manažer softwarového inženýrství
Median $196K
Účetní
$15.9K
Administrativní asistent
$143K
Manažer obchodních operací
$33.6K
Obchodní analytik
$46.4K
Obchodní rozvoj
$299K
Zákaznické služby
$50.3K
Lidské zdroje
$15.2K
IT specialista
$13.3K
Manažerský konzultant
$71.9K
Marketing
$11.2K
Marketingové operace
$52.3K
Produktový designér
$46.8K
Produktový manažer
$39.4K
Programový manažer
Median $219K
Prodej
$80.4K
Obchodní inženýr
$121K
