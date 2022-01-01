Seznam společností
GlobalLogic
GlobalLogic Platy

Platy ve společnosti GlobalLogic se pohybují od $1,516 celkové roční kompenzace pro pozici Venture kapitalista na dolním konci až po $240,000 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GlobalLogic. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Architekt řešení
Median $240K

Datový architekt

Produktový manažer
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manažer softwarového inženýrství
Median $177K
Účetní
$166K
Obchodní analytik
$22.3K
Zákaznické služby
$36.7K
Operace zákaznických služeb
$74.5K
Datový analytik
$22.5K
Datový vědec
$111K
Finanční analytik
$167K
Hardwarový inženýr
$27.9K
Manažerský konzultant
$30K
Produktový designér
$69.5K
Projektový manažer
$194K
Personalista
$98K
Prodej
$214K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$74.5K
Technický programový manažer
$124K
UX výzkumník
$95.5K
Venture kapitalista
$1.5K
Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro GlobalLogic

