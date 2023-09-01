Seznam společností
Global
Global Platy

Platy ve společnosti Global se pohybují od $10,854 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $110,090 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Global. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $99.6K
Obchodní analytik
$17.2K
IT specialista
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Marketingové operace
$26.1K
Produktový designér
$10.9K
Personalista
$99.7K
Manažer softwarového inženýrství
$110K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Global je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $110,090. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Global je $46,518.

