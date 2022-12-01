Seznam společností
Glean
Glean Platy

Platy ve společnosti Glean se pohybují od $62,409 celkové roční kompenzace pro pozici Architekt řešení na dolním konci až po $1,054,700 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Glean. Naposledy aktualizováno: 8/27/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $110K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $340K
Datový vědec
$261K

Personalista
$86.1K
Prodej
$289K
Obchodní inženýr
$230K
Manažer softwarového inženýrství
$1.05M
Architekt řešení
$62.4K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Glean podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Glean je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $1,054,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Glean je $245,692.

