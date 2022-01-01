Glassdoor Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Glassdoor se pohybují od $11,551 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $342,705 pro pozici Marketingové operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Glassdoor. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

Softwarový inženýr
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $192K
Manažer softwarového inženýrství
Manager $333K
Senior Manager $311K

Datový vědec
Median $190K
Produktový designér
Median $153K
UX výzkumník
Median $254K
Manažer obchodních operací
$205K
Úspěch zákazníků
$122K
Datový analytik
$129K
Manažer datové vědy
$250K
Marketingové operace
$343K
Programový manažer
$279K
Projektový manažer
$110K
Prodej
$11.6K
Technický programový manažer
$139K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Glassdoor je Marketingové operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $342,705. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Glassdoor je $192,000.

