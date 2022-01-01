Seznam společností
Gilead Sciences
Gilead Sciences Platy

Platy ve společnosti Gilead Sciences se pohybují od $89,550 celkové roční kompenzace pro pozici Venture kapitalista na dolním konci až po $349,238 pro pozici Korporátní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Gilead Sciences. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $140K
Datový vědec
Median $223K
Finanční analytik
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Programový manažer
Median $212K
Projektový manažer
Median $178K
Obchodní analytik
Median $263K
IT specialista
Median $220K
Produktový manažer
Median $170K
Manažer softwarového inženýrství
Median $295K
Biomedicínský inženýr
$151K
Korporátní rozvoj
$349K
Manažer datové vědy
$208K
Právní
$291K
Manažerský konzultant
$156K
Marketingové operace
$141K
Produktový designér
$203K
Manažer produktového designu
$182K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$182K
Architekt řešení
$254K

Datový architekt

Technický programový manažer
$244K
Venture kapitalista
$89.6K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Gilead Sciences podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Gilead Sciences je Korporátní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $349,238. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gilead Sciences je $208,035.

