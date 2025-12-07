Seznam společností
Gigster
Průměrná celková kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Gigster se pohybuje od $166K do $236K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Gigster. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$188K - $214K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$166K$188K$214K$236K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Gigster?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Gigster in United States představuje roční celkovou odměnu $236,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gigster pro pozici Produktový manažer in United States je $166,000.

Další zdroje

