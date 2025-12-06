Seznam společností
Ghost
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Czech Republic ve společnosti Ghost se pohybuje od CZK 1.81M do CZK 2.47M year.

Průměrná celková kompenzace

$91K - $110K
Czech Republic
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$85K$91K$110K$116K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ghost in Czech Republic představuje roční celkovou odměnu CZK 2,466,972. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ghost pro pozici Softwarový inženýr in Czech Republic je CZK 1,807,695.

