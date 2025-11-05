Seznam společností
GFT Group
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Poland

GFT Group Softwarový inženýr Platy v Poland

Kompenzace Softwarový inženýr in Poland ve společnosti GFT Group se pohybuje od PLN 129K year pro Software Engineer do PLN 174K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Poland činí celkem PLN 160K. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u GFT Group?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Salesforce vývojář

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti GFT Group in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 209,124. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GFT Group pro pozici Softwarový inženýr in Poland je PLN 160,414.

Další zdroje