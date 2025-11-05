Kompenzace Softwarový inženýr in Poland ve společnosti GFT Group se pohybuje od PLN 129K year pro Software Engineer do PLN 174K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Poland činí celkem PLN 160K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GFT Group. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
