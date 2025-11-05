Seznam společností
GFT Group
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Madrid Metropolitan Area

GFT Group Softwarový inženýr Platy v Madrid Metropolitan Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area ve společnosti GFT Group činí celkem €42.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GFT Group. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Celkem za rok
€42.7K
Pozice
L4
Základní
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u GFT Group?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Salesforce vývojář

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti GFT Group in Madrid Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu €64,842. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GFT Group pro pozici Softwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area je €42,681.

Další zdroje