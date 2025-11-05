Kompenzace Softwarový inženýr in Italy ve společnosti GFT Group se pohybuje od €26K year pro Junior Software Engineer do €29.7K year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Italy činí celkem €27.1K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GFT Group. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
