Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Sao Paulo ve společnosti GFT Group se pohybuje od R$103K year pro Software Engineer do R$170K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Sao Paulo činí celkem R$144K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GFT Group. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
