Seznam společností
GFT Group
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Softwarový inženýr Platy v Greater Sao Paulo

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Sao Paulo ve společnosti GFT Group se pohybuje od R$103K year pro Software Engineer do R$170K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Sao Paulo činí celkem R$144K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GFT Group. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$493K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u GFT Group?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Salesforce vývojář

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti GFT Group in Greater Sao Paulo představuje roční celkovou odměnu R$193,423. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GFT Group pro pozici Softwarový inženýr in Greater Sao Paulo je R$140,273.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro GFT Group

Související společnosti

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje