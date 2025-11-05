Seznam společností
GEP Worldwide
  • Platy
  • Manažerský konzultant

  • Všechny platy Manažerský konzultant

  • New York City Area

GEP Worldwide Manažerský konzultant Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Manažerský konzultant in New York City Area ve společnosti GEP Worldwide činí celkem $94K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GEP Worldwide. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Celkem za rok
$94K
Pozice
L2
Základní
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u GEP Worldwide?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti GEP Worldwide in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $350,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GEP Worldwide pro pozici Manažerský konzultant in New York City Area je $99,000.

