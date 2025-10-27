Seznam společností
Genesys
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

Genesys Architekt řešení Platy

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in Canada ve společnosti Genesys činí celkem CA$272K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Genesys. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Celkem za rok
CA$272K
Pozice
-
Základní
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
18 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Genesys in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$204,196. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Genesys pro pozici Architekt řešení in Canada je CA$204,196.

