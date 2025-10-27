Kompenzace Produktový designér in Ireland ve společnosti Genesys se pohybuje od €46.3K year pro L1 do €56.2K year pro L2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Ireland činí celkem €47.7K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Genesys. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
