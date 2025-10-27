Seznam společností
Genesys
Genesys Produktový designér Platy

Kompenzace Produktový designér in Ireland ve společnosti Genesys se pohybuje od €46.3K year pro L1 do €56.2K year pro L2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Ireland činí celkem €47.7K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Genesys. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Genesys?

UX designér

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Genesys in Ireland představuje roční celkovou odměnu €120,596. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Genesys pro pozici Produktový designér in Ireland je €52,350.

Další zdroje