General Motors
    • O společnosti

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Webová stránka
    1908
    Rok založení
    155,000
    Počet zaměstnanců
    $10B+
    Odhadované příjmy
    Sídlo společnosti

