Gazprom Platy

Platy ve společnosti Gazprom se pohybují od $13,028 celkové roční kompenzace pro pozici Úspěch zákazníků na dolním konci až po $86,918 pro pozici Řídicí inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Gazprom. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Softwarový inženýr
Median $30.4K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

DevOps inženýr

Datový vědec
Median $23.9K
Datový analytik
Median $37.5K

Produktový designér
Median $27.8K
Produktový manažer
Median $37K
Projektový manažer
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Obchodní analytik
$49.5K
Řídicí inženýr
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Úspěch zákazníků
$13K
Finanční analytik
Median $60K
Geologický inženýr
$37.1K
Grafický designér
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investiční bankéř
$61.2K
Manažerský konzultant
$20.9K
Marketing
$50.5K
Manažer softwarového inženýrství
$60.4K
Architekt řešení
$63.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Gazprom je Řídicí inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $86,918. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gazprom je $37,254.

