Garmin
Garmin Lidské zdroje Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in Pakistan ve společnosti Garmin se pohybuje od PKR 849K do PKR 1.16M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Garmin. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$3.3K - $3.9K
Pakistan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$3K$3.3K$3.9K$4.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Garmin?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Garmin in Pakistan představuje roční celkovou odměnu PKR 1,162,020. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Garmin pro pozici Lidské zdroje in Pakistan je PKR 848,780.

Další zdroje

