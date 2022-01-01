Adresář Společností
Garmin
Garmin Platy

Rozsah platů Garmin se pohybuje od $3,575 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $258,700 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Garmin. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Síťový inženýr

Systémový inženýr

Hardwarový inženýr
Median $113K

Hardwarový inženýr vestavěných systémů

Strojní inženýr
Median $55.6K

Produktový designér
Median $86K
Projektový manažer
Median $110K
Obchodní analytik
Median $91K
Rozvoj obchodu
$65.7K
Vedoucí kanceláře
$201K
Zákaznický servis
$91.3K
Vedoucí datové vědy
$166K
Datový vědec
$259K
Elektrotechnický inženýr
$64.8K
Finanční analytik
$56.7K
Lidské zdroje
$3.6K
Průmyslový designér
$71.6K
Informatik (IT)
$69.1K
Produktový manažer
$96.5K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$75.4K
Technický manažer programu
$127K
Technický writer
$56.7K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Garmin je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $258,700. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Garmin je $91,000.

Další zdroje