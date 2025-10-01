Seznam společností
Gaming Innovation Group
  • Madrid Metropolitan Area

Gaming Innovation Group Softwarový inženýr Platy v Madrid Metropolitan Area

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area ve společnosti Gaming Innovation Group se pohybuje od €52.4K do €74.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Gaming Innovation Group. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměrná celková kompenzace

€59.6K - €70.6K
Spain
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

€142K

Jaké jsou kariérní úrovně u Gaming Innovation Group?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu €74,444. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gaming Innovation Group pro pozici Softwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area je €52,434.

