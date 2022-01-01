Seznam společností
GameStop
GameStop Platy

Platy ve společnosti GameStop se pohybují od $35,183 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $165,825 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GameStop. Naposledy aktualizováno: 8/27/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $135K
Obchodní analytik
$149K
Datový analytik
$166K

Datový vědec
$161K
Marketingové operace
$48.5K
Strojní inženýr
$119K
Produktový manažer
$133K
Programový manažer
$154K
Prodej
$35.2K
Plán nabývání

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti GameStop podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 5% nabývá v 1st-ROK (5.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 40% nabývá v 3rd-ROK (20.00% pololetně)

  • 40% nabývá v 4th-ROK (20.00% pololetně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti GameStop je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $165,825. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GameStop je $135,000.

