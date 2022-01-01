GameStop Platy

Platy ve společnosti GameStop se pohybují od $35,183 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $165,825 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GameStop. Naposledy aktualizováno: 8/27/2025
Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.
Ve společnosti GameStop podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
5% nabývá v 1st-ROK (5.00% ročně)
15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)
40% nabývá v 3rd-ROK (20.00% pololetně)
40% nabývá v 4th-ROK (20.00% pololetně)
