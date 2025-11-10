Seznam společností
Gameskraft
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Softwarový inženýr Úroveň

Software Engineer

Úrovně v Gameskraft

Porovnat úrovně
  1. Software Engineer
  2. Senior Software Engineer
  3. Tech lead
    4. Zobrazit 2 Další úrovně
Průměr Ročně Celkové odměňování
₹25,156
Základní plat
₹2,033,683
Akciové opce ()
₹52,309
Bonus
₹103,486
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější údaje o platech
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Gameskraft

Související společnosti

  • Tesla
  • Google
  • Microsoft
  • Databricks
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje