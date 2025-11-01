Seznam společností
Gallup
Mediánový kompenzační balíček Manažerský konzultant in United States ve společnosti Gallup činí celkem $90K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Gallup. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Gallup
Management Consultant
Omaha, NE
Celkem za rok
$90K
Pozice
L1
Základní
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Gallup?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti Gallup in United States představuje roční celkovou odměnu $130,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gallup pro pozici Manažerský konzultant in United States je $90,000.

