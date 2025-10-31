Seznam společností
Funding Circle
Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in United Kingdom ve společnosti Funding Circle činí celkem £121K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Funding Circle. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£121K
Pozice
L4
Základní
£107K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£14.3K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
25 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Funding Circle in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £150,559. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Funding Circle pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United Kingdom je £121,366.

