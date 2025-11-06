Seznam společností
FundApps
FundApps Softwarový inženýr Platy v Greater London Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater London Area ve společnosti FundApps činí celkem £71.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti FundApps. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
FundApps
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£71.6K
Pozice
L2
Základní
£71.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u FundApps?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti FundApps in Greater London Area představuje roční celkovou odměnu £111,306. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti FundApps pro pozici Softwarový inženýr in Greater London Area je £74,345.

Další zdroje