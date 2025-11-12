Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti FullStory se pohybuje od $162K year pro Level 20 do $228K year pro Level 40. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $200K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti FullStory. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Level 20
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti FullStory podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)