FullStory
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

  • Atlanta Area

FullStory Full-Stack softwarový inženýr Platy v Atlanta Area

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Atlanta Area ve společnosti FullStory se pohybuje od $171K year pro Level 20 do $228K year pro Level 40. Mediánový yearní kompenzační balíček in Atlanta Area činí celkem $199K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti FullStory. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Level 20
(Začátečnická úroveň)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti FullStory podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti FullStory in Atlanta Area představuje roční celkovou odměnu $276,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti FullStory pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in Atlanta Area je $172,000.

