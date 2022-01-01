Fullscript Platy

Adresář Společností
Rozsah platů Fullscript se pohybuje od $55,164 v celkové kompenzaci ročně pro Marketing na spodním konci do $127,104 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fullscript. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $74.3K

UX designér

Finanční analytik
$61.2K

Marketing
$55.2K
Vedoucí softwarového inženýrství
$119K
FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Fullscript, є Softwarový inženýr at the L5 level з річною загальною компенсацією $127,104. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Fullscript, становить $87,534.

Další zdroje