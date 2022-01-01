Fulgent Genetics Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Fulgent Genetics se pohybují od $69,650 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $100,500 pro pozici Biomedicínský inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fulgent Genetics. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Softwarový inženýr
Median $94.7K

Full-Stack softwarový inženýr

Biomedicínský inženýr
$101K
Prodej
$69.7K

Architekt řešení
$91.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Fulgent Genetics je Biomedicínský inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $100,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fulgent Genetics je $93,120.

Další zdroje

