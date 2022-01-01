Adresář Společností
FTI Consulting
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

FTI Consulting Platy

Rozsah platů FTI Consulting se pohybuje od $87,435 v celkové kompenzaci ročně pro Účetní na spodním konci do $362,500 pro Konzultant v managementu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti FTI Consulting. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Konzultant v managementu
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Účetní
$87.4K
Obchodní analytik
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Datový analytik
$101K
Lidské zdroje
$90.5K
Marketing
$153K
Softwarový inženýr
$96K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Kõrgeima palgaga roll FTI Consulting on Konzultant v managementu at the L5 level aastase kogukompensatsiooniga $362,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
FTI Consulting mediaan aastane kogukompensatsioon on $135,188.

Doporučené práce

    Pro FTI Consulting nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • HPE
  • BlackRock
  • Illumina
  • Cornerstone OnDemand
  • Danaher
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje