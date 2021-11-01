Seznam společností
Fresenius
Fresenius Platy

Platy ve společnosti Fresenius se pohybují od $75,170 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $213,925 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fresenius. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Strojní inženýr
$89.6K
Produktový manažer
$156K
Projektový manažer
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softwarový inženýr
$75.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Fresenius je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $213,925. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fresenius je $122,663.

