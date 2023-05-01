Seznam společností
FreeWire Technologies
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

FreeWire Technologies Platy

Platy ve společnosti FreeWire Technologies se pohybují od $77,610 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $181,090 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti FreeWire Technologies. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $180K
Lidské zdroje
$77.6K
Strojní inženýr
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Produktový manažer
$181K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti FreeWire Technologies je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $181,090. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti FreeWire Technologies je $156,330.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro FreeWire Technologies

Související společnosti

  • Tesla
  • Spotify
  • Roblox
  • DoorDash
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje