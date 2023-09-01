Seznam společností
FPL
FPL Platy

Platy ve společnosti FPL se pohybují od $64,675 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $160,800 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti FPL. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $67.6K

Full-Stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
$111K
Řídicí inženýr
$70.4K

Datový vědec
$64.7K
IT specialista
$103K
Projektový manažer
$161K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti FPL je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $160,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti FPL je $86,915.

