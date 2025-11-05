Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in San Francisco Bay Area ve společnosti Fortinet se pohybuje od $180K year pro P1 do $399K year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $286K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fortinet. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$180K
$163K
$17.5K
$0
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Fortinet podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)