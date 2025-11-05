Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Fortinet se pohybuje od ₹3.07M year pro P2 do ₹10.57M year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹3.64M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fortinet. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Fortinet podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici