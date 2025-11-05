Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Ottawa Area ve společnosti Fortinet se pohybuje od CA$96.8K year pro P1 do CA$184K year pro P3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Ottawa Area činí celkem CA$108K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fortinet. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Fortinet podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
