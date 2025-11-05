Seznam společností
Fortinet
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

  • San Francisco Bay Area

Fortinet Produktový manažer Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in San Francisco Bay Area ve společnosti Fortinet činí celkem $410K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fortinet. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Celkem za rok
$410K
Pozice
P6
Základní
$350K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
20 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Fortinet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Fortinet podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Fortinet in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $510,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fortinet pro pozici Produktový manažer in San Francisco Bay Area je $410,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Fortinet

Související společnosti

  • Check Point Software
  • Citrix
  • McAfee
  • Zscaler
  • Ciena
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje