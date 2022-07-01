Seznam společností
Foresight Sports
Foresight Sports Platy

Platy ve společnosti Foresight Sports se pohybují od $105,525 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $132,600 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Foresight Sports. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Hardwarový inženýr
$118K
Projektový manažer
$133K
Softwarový inženýr
$106K

Časté dotazy

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Foresight Sports adalah Projektový manažer at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $132,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Foresight Sports adalah $117,585.

Další zdroje