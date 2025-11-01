Seznam společností
Foodee
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Foodee činí celkem CA$80.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Foodee. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Foodee
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Celkem za rok
CA$80.9K
Pozice
L1
Základní
CA$80.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
0-1 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Foodee?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nejnovější příspěvky platů
Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Foodee in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$152,914. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Foodee pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$80,872.

