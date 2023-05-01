Adresář Společností
Fluke
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Fluke Platy

Rozsah platů Fluke se pohybuje od $13,236 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $222,063 pro Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fluke. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Lidské zdroje
$222K
Strojní inženýr
$111K
Produktový designér
$13.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový manažer
$183K
Projektový manažer
$137K
Softwarový inženýr
$109K
Vedoucí softwarového inženýrství
$216K
Technický manažer programu
$109K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Fluke is Lidské zdroje at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $222,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluke is $124,055.

Doporučené práce

    Pro Fluke nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Intuit
  • Square
  • Roblox
  • Lyft
  • Tesla
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje