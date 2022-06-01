Seznam společností
Fluidra
Fluidra Platy

Platy ve společnosti Fluidra se pohybují od $49,668 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $217,260 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fluidra. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Produktový manažer
Median $59.9K
Lidské zdroje
$145K
Marketing
$59.6K

Produktový designér
$166K
Personalista
$143K
Softwarový inženýr
$49.7K
Architekt řešení
$217K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Fluidra je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $217,260. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fluidra je $142,800.

