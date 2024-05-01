Seznam společností
Florida Blue
Florida Blue Platy

Platy ve společnosti Florida Blue se pohybují od $66,500 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $151,900 pro pozici Cybersecurity Analyst na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Florida Blue. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Softwarový inženýr
Median $115K

Backend softwarový inženýr

Obchodní analytik
Median $66.5K
Aktuar
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datový analytik
$106K
Datový vědec
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Architekt řešení
$131K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Florida Blue je Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $151,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Florida Blue je $112,775.

