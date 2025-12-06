Seznam společností
Flagstar Ban
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Flagstar Ban Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Flagstar Ban se pohybuje od $157K do $215K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Flagstar Ban. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$168K - $204K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$157K$168K$204K$215K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Manažer softwarového inženýrství příspěvků v Flagstar Ban k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Flagstar Ban?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Flagstar Ban in United States představuje roční celkovou odměnu $214,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Flagstar Ban pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $157,250.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Flagstar Ban

Související společnosti

  • Roblox
  • Uber
  • Spotify
  • Netflix
  • Tesla
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/flagstar-ban/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.