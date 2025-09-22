Seznam společností
Fisher & Paykel Healthcare
  • Strojní inženýr

  • Všechny platy Strojní inženýr

Fisher & Paykel Healthcare Strojní inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Strojní inženýr in New Zealand ve společnosti Fisher & Paykel Healthcare se pohybuje od NZ$67.7K do NZ$98.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fisher & Paykel Healthcare. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

NZ$77.7K - NZ$88.5K
New Zealand
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
NZ$67.7KNZ$77.7KNZ$88.5KNZ$98.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

NZ$276K

Jaké jsou kariérní úrovně u Fisher & Paykel Healthcare?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand představuje roční celkovou odměnu NZ$98,556. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fisher & Paykel Healthcare pro pozici Strojní inženýr in New Zealand je NZ$67,653.

