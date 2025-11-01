Seznam společností
First Republic Bank
First Republic Bank Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in United States ve společnosti First Republic Bank činí celkem $169K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti First Republic Bank. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
company icon
First Republic Bank
Senior Data Analyst
San Francisco, CA
Celkem za rok
$169K
Pozice
-
Základní
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u First Republic Bank?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti First Republic Bank in United States představuje roční celkovou odměnu $235,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti First Republic Bank pro pozici Datový analytik in United States je $169,000.

